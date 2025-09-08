Появился первый святой-миллениал - папа римский канонизировал 15-летнего подростка, умершего от лейкемии
Итальянский подросток Карло Акутис, умерший от лейкемии в возрасте 15 лет, канонизирован в Ватикане. Он стал первым святым из поколения миллениалов, а его жизнь называют примером веры для молодежи. Церемонию его канонизации в воскресенье возглавил папа римский Лев XIV.
На торжественной церемонии, собравшей около 70 тысяч верующих, папа римский Лев XIV причислил к лику святых Карло Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати, благотворителя, умершего от полиомиелита в 1920-х годах.
Акутис родился в Лондоне, прославился как «инфлюенсер Бога», создавая сайты о христианских чудесах и помогая церкви распространять учение через интернет. Его тело, облаченное в джинсы и кроссовки, покоится в стеклянном саркофаге в церкви Санта-Мария-Маджоре в Ассизи, в Италии, куда совершают паломничества сотни тысяч верующих.
Процесс канонизации ускорился после признания двух чудес, связанных с его именем. Первый случай, связанный с подростком, произошёл в Бразилии в 2013 году, где после молитвы Акутису исцелился ребёнок с редким заболеванием поджелудочной железы. Второй случился в Италии в 2022 году. Тогда 21-летняя жительница Коста-Рики получила тяжелую черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, но после молитвы её матери на могиле Акутиса состояние девушки резко улучшилось. В тот же день она начала дышать без аппарата ИВЛ, а спустя десять дней была выписана из больницы без признаков травмы. Канонизация должна была состояться 27 апреля этого года, на за несколько дней до этого папа Франциск скончался, и приехавшие на церемонию вместо этого оказались на похоронах понтифика.
Молодые католики видят в Карло Акутисе близкий пример святого. «Он играл в видеоигры и носил джинсы, — говорит паломник из Лондона Диего Саркисян. — Это делает его ближе к нам, чем святые прошлых эпох». А папа римский в своей речи отметил, что новые святые представляют собой пример веры и служения ближним. По словам Папы, их жизнь — «приглашение для всех, особенно для молодежи, не растрачивать ее впустую, а устремлять к небесам».