Появился первый святой-миллениал - папа римский канонизировал 15-летнего подростка, умершего от лейкемии

Процесс канонизации ускорился после признания двух чудес, связанных с его именем. Первый случай, связанный с подростком, произошёл в Бразилии в 2013 году, где после молитвы Акутису исцелился ребёнок с редким заболеванием поджелудочной железы. Второй случился в Италии в 2022 году. Тогда 21-летняя жительница Коста-Рики получила тяжелую черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, но после молитвы её матери на могиле Акутиса состояние девушки резко улучшилось. В тот же день она начала дышать без аппарата ИВЛ, а спустя десять дней была выписана из больницы без признаков травмы. Канонизация должна была состояться 27 апреля этого года, на за несколько дней до этого папа Франциск скончался, и приехавшие на церемонию вместо этого оказались на похоронах понтифика.