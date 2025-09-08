Температурные качели в Латвии: от +12 в августе до +28 в сентябре; побито 299 рекордов тепла
Прошедшие выходные в Латвии стали аномально тёплыми - среднесуточная температура воздуха приблизилась к +20 градусам, что почти на пять градусов выше нормы. В Руйене зафиксировано +28,2, а с начала года в стране уже побито 299 температурных рекордов тепла.
В минувшие выходные среднесуточная температура воздуха в Латвии поднялась почти до +20 градусов - примерно на пять градусов выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во второй половине августа температура воздуха за несколько дней опустилась до +12 градусов, что на четыре градуса ниже нормы. Были побиты три рекорда холода, а 6-7 сентября - четыре рекорда тепла, при этом самая высокая температура составила +28,2 градуса в субботу в Руйене.
С начала года в Латвии побиты 299 рекордов тепла и девять рекордов холода. Больше всего новых рекордов было в январе, марте и апреле. Февраль до сих пор остается единственным месяцем в этом году, в котором не побит ни один температурный рекорд.
По прогнозам синоптиков, во второй половине недели станет более прохладно и дождливо, однако температура воздуха сохранится выше нормы.
Нормой называют средний показатель за много лет. В 1991-2020 годах средняя температура воздуха в сентябре составила +12,3 градуса - на 0,6 градуса выше, чем в предыдущий период нормы. Сентябрь 2023 года со средней температурой воздуха +15,8 градуса стал самым теплым за всю историю наблюдений, а в 2024 году этот рекорд был побит на три десятых градуса.
Самый прохладный сентябрь в последние годы был в 2022 году, когда среднемесячная температура не превысила +10,1 градуса.
Средняя температура воздуха 2025 года ожидается примерно на градус выше нормы. До этого самая теплая погода была в 2020 и 2024 годах, когда средняя температура достигла +8,76 градуса. Последним самым прохладным оказался 2010 год со средней температурой по стране +5,6 градуса.