Регистр предприятий: россияне продолжают владеть значительной частью латвийского бизнеса
В латвийских предприятиях в качестве истинных получателей прибыли значатся примерно 2400 граждан России, свидетельствует обобщенная Регистром предприятий информация.
Истинным получателем прибыли в 14 из зарегистрированных в Латвии предприятий является Михаил Морарь, который в качестве своего постоянного места жительства указал Германию. Морарь является истинным бенефициаром предприятий SIA Tech Pronat, SIA Internet Communications, SIA Simptel ISP, SIA IP Pronet, SIA Pronet Telekom, SIA Inet-Pronet, SIA Network Pronet, SIA Connect Pronet, SIA Pro-net, SIA Optiline IT, SIA Neoline IT, SIA Neoline Data и SIA Pronet Baltic.
Единственным предприятием из упомянутых, которое в прошлом году показало оборот, было SIA Internet Communications. Его оборот в 2024 году составил 24 376 евро, а прибыль — 2152 евро.
Далее следует Евгений Иванов, который является истинным бенефициаром 13 зарегистрированных в Латвии предприятий: SIA Man-Tess tranzīts, SIA Man-Tess, SIA Latvia Finance Invest, SIA Aluksne Hotel Invest, SIA Pizazza Italiana, SIA KMI Invest, SIA Minsterejas projekti, SIA Ministereja, SIA Infrastructure Service, SIA Ross Restorāni, SIA Latvia Hotel Invest, SIA Luxury Living Latvia, а также SIA Vīna studija. В качестве постоянного места проживания Иванов указал Россию.
Самым успешным из этих предприятий в 2024 году стало SIA Man-Tess tranzīts, которое в прошлом году работало с оборотом 5 286 522 евро и прибылью в 407 074 евро.
Гражданка России Ольга Цилькер является истинным получателем прибыли девяти латвийских предприятий: SIA LFC Invest, SIA Telepark IPTV, SIA Fincredit, SIA Baltic Oil Corporation, SIA Baltic Oil Assets, SIA Kapitāla risinājumi, SIA Law & Finance Consulting Company, SIA NĪ fonds, а также SIA Tiesības&Finanses.
Лучше всего в прошлом году работало SIA Tiesības&Finanses. Оборот предприятия в прошлом году составил 1 402 485 евро, а прибыль — 937 747 евро. Цилькер указала Латвию как свое постоянное место жительства.