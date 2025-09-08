ДТП в Риге: пострадал мотоциклист и трое сотрудников скорой помощи

Около 17:40 на перекрестке улиц Иерикю и Лиелвардес произошло столкновение автомобиля NMPD Volkswagen Crafter и мотоцикла. В результате аварии пострадали три сотрудника NMPD. Водитель мотоцикла также был доставлен в медицинское учреждение. По факту происшествия начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства аварии.