Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 10:04
ДТП в Риге: пострадал мотоциклист и трое сотрудников скорой помощи
В воскресенье вечером в Риге в ДТП пострадал мотоциклист и трое сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
Около 17:40 на перекрестке улиц Иерикю и Лиелвардес произошло столкновение автомобиля NMPD Volkswagen Crafter и мотоцикла. В результате аварии пострадали три сотрудника NMPD. Водитель мотоцикла также был доставлен в медицинское учреждение. По факту происшествия начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства аварии.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 человек. В сфере дорожного движения было принято 397 административных решений, в том числе 258 — за превышение скорости.
Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три административных процесса и семь уголовных.