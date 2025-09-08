"Кровавое" лунное затмение (07.09.2025)
7 сентября наблюдалось полное лунное затмение.
ФОТО: в Латвии и во всем мире восхитились "кровавой Луной", наблюдая ее полное затмение
Почти во всем мире, в том числе в Латвии, 7 сентября можно было наблюдать полное лунное затмение.
В Риге полная фаза затмения началась в 20:30 и закончилась в 21:52. В течение часа до 22:56 наблюдалась частичная фаза лунного затмения.
Специалисты пояснили, что Земля окутана слоем атмосферы, в котором происходит преломление света, поэтому в пик полного затмения Луна не стала полностью черной, а осветилась темно-красным или коричневым оттенком. В последние десятилетия этот эффект в соцсетях часто называли «кровавой луной».
Лунные затмения не являются особенно редким астрономическим явлением, однако в прошлый раз полное лунное затмение в Латвии можно было наблюдать более шести лет назад — 21 января 2019 года.
Следующая такая возможность в Латвии будет менее чем через год — ранним утром 28 августа 2026 года, а последующее полное лунное затмение произойдет вечером 31 декабря 2028 года.
Daugmales dzelzceļa stacijā, Rīgā. Vairāki cilvēki bija sanākuši, lai vērotu Mēness aptumsumu. Dzīvē grūti saskatīt, bet caur telefona kameru sarkanīgo nokrāsu var tīri labi redzēt. pic.twitter.com/fQ89UWTJaz— Agnija Lazdiņa (@neagnija) September 7, 2025