7 сентября наблюдалось полное лунное затмение.

"Кровавое" лунное затмение (07.09.2025)

7 сентября наблюдалось полное лунное затмение.

В Латвии

ФОТО: в Латвии и во всем мире восхитились "кровавой Луной", наблюдая ее полное затмение

Отдел новостей

LETA

Почти во всем мире, в том числе в Латвии, 7 сентября можно было наблюдать полное лунное затмение.

В Риге полная фаза затмения началась в 20:30 и закончилась в 21:52. В течение часа до 22:56 наблюдалась частичная фаза лунного затмения.

Специалисты пояснили, что Земля окутана слоем атмосферы, в котором происходит преломление света, поэтому в пик полного затмения Луна не стала полностью черной, а осветилась темно-красным или коричневым оттенком. В последние десятилетия этот эффект в соцсетях часто называли «кровавой луной».

Лунные затмения не являются особенно редким астрономическим явлением, однако в прошлый раз полное лунное затмение в Латвии можно было наблюдать более шести лет назад — 21 января 2019 года.

Следующая такая возможность в Латвии будет менее чем через год — ранним утром 28 августа 2026 года, а последующее полное лунное затмение произойдет вечером 31 декабря 2028 года.

Темы

ЗемляЛуна

Другие сейчас читают