В Латвию возвращаются ливни: солнечные дни сменятся пасмурной погодой

В понедельник ожидается преимущественно солнечная погода, однако местами в западных районах небо временами будет затягивать облаками, кое-где пройдут кратковременные дожди. Будет преобладать слабый ветер, и по этой причине в ночь на понедельник и в ранние утренние часы в некоторых районах образуется туман, который может ухудшить видимость. Ночь будет теплой, столбики термометров опустятся лишь до +13…+18 градусов, только местами на востоке будет на пару градусов прохладнее. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.