Языковую проверку проходит в Латвии меньше половины граждан России, а время истекает

Ранее сообщалост, что срок действия постоянных видов на жительство истек у 841 гражданина России, которые в установленный срок не подали заявление на статус постоянного жителя ЕС. Соответственно, этим людям необходимо покинуть территорию Латвии до 30 ноября. В то же время УДГМ призвало: если эти лица все же хотят продолжить проживание в Латвии и на них распространяется закон «О статусе постоянного жителя Европейского союза в Латвийской Республике» или одно из оснований, предусмотренных Законом об иммиграции для получения временного или постоянного вида на жительство, они еще могут подать соответствующее заявление в управление.