Языковую проверку проходит в Латвии меньше половины граждан России, а временя истекает
Из 700 граждан России, которые в этом году сдавали экзамен на знание государственного языка, успешно справились примерно 30%, рассказала в передаче Латвийского телевидения "de facto" руководитель отдела проверки знаний государственного языка Агентства развития образования Анта Лазарева.
Передача напоминает, что прошло три года с тех пор, как Сейм принял поправки к Закону об иммиграции и обязал проживающих в Латвии граждан России подтвердить знания государственного языка. В 2023 году знание латышского на уровне A2 смогли подтвердить 46% человек. Остальным был дан двухгодичный срок для выполнения требования.
Сейчас растет число тех, кто подает заявки на повторную сдачу экзамена по латышскому языку. Один гражданин России пытался подтвердить знание языка даже восемь раз. По наблюдению Лазаревой, многие посещают курсы латышского языка, которые предлагает Государственное агентство занятости и Министерство культуры.
По данным Управления по делам гражданства и миграции, у большинства граждан России, которым предстоит повторно сдавать экзамен и проходить проверку безопасности, продленный срок истечет в первой половине следующего года. В частности: в январе — у 410 человек, в феврале — у 462, в марте — у 821, в апреле — у 1158 и в мае — у 548.
Параллельно с проверкой языка всем гражданам РФ проводится и проверка безопасности. За последние два года спецслужбы установили, что 327 граждан России представляют возможный риск для национальной безопасности Латвии, и им было отказано в виде на жительство. Еще семеро граждан России, на которых повлияли изменения в порядке иммиграции, по рекомендации Службы госбезопасности были внесены в так называемый черный список, сообщает передача.
Ранее сообщалост, что срок действия постоянных видов на жительство истек у 841 гражданина России, которые в установленный срок не подали заявление на статус постоянного жителя ЕС. Соответственно, этим людям необходимо покинуть территорию Латвии до 30 ноября. В то же время УДГМ призвало: если эти лица все же хотят продолжить проживание в Латвии и на них распространяется закон «О статусе постоянного жителя Европейского союза в Латвийской Республике» или одно из оснований, предусмотренных Законом об иммиграции для получения временного или постоянного вида на жительство, они еще могут подать соответствующее заявление в управление.