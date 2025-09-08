В парке Каугури появится кафе и спортпрокат: самоуправление объявило аукцион
Юрмальское самоуправление сдаёт в аренду помещения в парке отдыха Каугури для ведения предпринимательской деятельности — под кафе и прокат спортивного инвентаря.
Арендуемые помещения расположены на территории парка отдыха Каугури по адресу ул. Маза Нометню, 1 и 3. В самоуправлении отмечают, что благоустроенный парк площадью 3,8 га стал излюбленным местом отдыха жителей Юрмалы. Здесь расположены детские игровые площадки, скейтпарк, зона тренажёров, места для отдыха, а также молодёжный дом.
Аренда предлагается на долгосрочный период — до 31 августа 2044 года, что даёт предпринимателям возможность планировать деятельность на перспективу.
Для оказания услуг общественного питания по адресу ул. Маза Нометню, 1 предлагаются помещения площадью 362,4 кв. м и терраса 300 кв. м. Стартовая цена аукциона — 912 евро в месяц.
Для предоставления услуг проката спортивного инвентаря по адресу ул. Маза Нометню, 3 в аукцион выставлены помещения площадью 40,8 кв. м. Стартовая цена аукциона — 116 евро в месяц.
Оба аукциона пройдут с 9 сентября по 9 октября на электронной платформе торгов.