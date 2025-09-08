В парке Каугури появится кафе и спортпрокат: самоуправление объявило аукцион

Арендуемые помещения расположены на территории парка отдыха Каугури по адресу ул. Маза Нометню, 1 и 3. В самоуправлении отмечают, что благоустроенный парк площадью 3,8 га стал излюбленным местом отдыха жителей Юрмалы. Здесь расположены детские игровые площадки, скейтпарк, зона тренажёров, места для отдыха, а также молодёжный дом.