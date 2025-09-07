День электромобилей в Spice: более 400 тест-драйвов и тысячи заинтересованных гостей
В субботу, 6 сентября, в торговом центре моды и стиля Spice грандиозно прошел День электромобилей, собравший почти 5000 посетителей. В течение дня все желающие, имеющие водительские права, могли отправиться на тест-драйв на одном из электромобилей, представленных в рамках конкурса Latvijas E-auto. По оценкам организаторов, было проведено более 400 пробных заездов.
Широкий выбор моделей электромобилей привлек внимание людей всех возрастов и интересов, подтвердив растущий интерес жителей Латвии к экологичным транспортным решениям. Для тест-драйвов были доступны почти 30 новейших моделей электрокаров в разной ценовой категории, что позволило участникам получить практическое представление о преимуществах и особенностях различных электромобилей.
Автопарк «Дня электромобилей Spice» пополнили участники съезда, организованного Латвийской ассоциацией электромобилей, прибывшие из разных уголков страны. Это была уникальная возможность пообщаться с водителями электрокаров, услышать их реальные истории, задать все интересующие вопросы и, возможно, присмотреть себе свою будущую машину. Многие гости признались, что именно такие мероприятия помогают развенчать мифы о дальности пробега, возможностях зарядки и стоимости обслуживания.
Помимо тест-драйвов и впечатляющего съезда электромобилей, гости могли увидеть и другие оригинальные транспортные средства с электродвигателем.
Учитывая большой интерес и количество тест-драйвов, «День электромобилей в Spice» стал важным шагом в популяризации электромобилей в Латвии. Организаторы подчеркивают, что эти технологии становятся все доступнее, и надеются, что такая активность будет стимулом для перехода к более экологичному транспорту.