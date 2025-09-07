День электромобилей в Spice: более 400 тест-драйвов и тысячи заинтересованных гостей

Учитывая большой интерес и количество тест-драйвов, «День электромобилей в Spice» стал важным шагом в популяризации электромобилей в Латвии. Организаторы подчеркивают, что эти технологии становятся все доступнее, и надеются, что такая активность будет стимулом для перехода к более экологичному транспорту.