На аукцион выставлен рисунок легендарного Виктора Цоя

Это не первый случай, когда творческое наследие рок-идола вызывает ажиотаж. Так, в октябре 2024 года аукционный дом VLADEY продал рисунок «Квадратноголовый человечек», также созданный Цоем в 80-х, за рекордную сумму. Первоначально его стоимость оценивалась в 60 000 евро, но вместе с комиссией сумма выросла до 76 972 евро.