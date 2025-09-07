На аукцион выставлен рисунок легендарного Виктора Цоя
Легендарный лидер группы «Кино» Виктор Цой снова привлек внимание коллекционеров. Один из его авторских рисунков, созданный в 1980-е годы, появился в каталоге российского аукционного дома «Первые имена» с начальной стоимостью 1,5 миллиона рублей (около 15 000 евро).
Работа не имеет названия и ранее находилась в коллекции фотографа Сергея Борисова, близкого друга музыканта. Эксперты прогнозируют, что итоговая сумма продажи может достичь от 2,5 до 6 миллионов рублей (до 60 000 евро). Торги назначены на 20 сентября, и поклонники Цоя уже с нетерпением ждут их результатов, сообщают росСМИ.
Ставки желающие стать обладателем рисунка Виктора Цоя на сайте аукционного дома «Первые имена» могут делать онлайн.
Это не первый случай, когда творческое наследие рок-идола вызывает ажиотаж. Так, в октябре 2024 года аукционный дом VLADEY продал рисунок «Квадратноголовый человечек», также созданный Цоем в 80-х, за рекордную сумму. Первоначально его стоимость оценивалась в 60 000 евро, но вместе с комиссией сумма выросла до 76 972 евро.
Как известно, в 1974–1977 годах Виктор Цой получил образование в художественной школе. Позднее продолжил обучение в училище им. Валентина Серова, затем перешел в реставрационное училище № 61, где изучал специальность краснодеревщика.
Цой-художник был одним из важнейших представителей ленинградского андеграунда. Десять работ Виктора Цоя успешно выставлялись на экспозиции объединения в 1988 году в Нью-Йорке. Последней картиной художника перед трагической и внезапной гибелью в Латвии стала поистине пророческая «Дорога».
Творчество Виктора Цоя — пронзительно талантливое и многогранное — с годами не утратило актуальности и значимости. А его песня «Перемен» стала настоящим признанным гимном эпохи. Состоялось и признание его художественного таланта — дерзкого, свободного. Он тонко чувствовал свое время и не боялся заглянуть вперед, в будущее.