Новая неделя начнется с теплой и солнечной погоды, воздух прогреется до +27

Предстоящей ночью на погоду продолжит влиять антициклон, поэтому ожидается переменная облачность и сухая погода. Ветер будет слабый, а в отдельных районах образуется туман и дымка. Температура воздуха ночью не опустится ниже +13...+18 градусов, лишь в самых восточных районах, где утром небо будет наиболее ясным, воздух остынет до +11...+12 градусов.