Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:11
Новая неделя начнется с теплой и солнечной погоды, воздух прогреется до +27
В понедельник воздух прогреется до +22...+27 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Местами на западе ожидается кратковременный дождь. Ветер будет слабый.
Предстоящей ночью на погоду продолжит влиять антициклон, поэтому ожидается переменная облачность и сухая погода. Ветер будет слабый, а в отдельных районах образуется туман и дымка. Температура воздуха ночью не опустится ниже +13...+18 градусов, лишь в самых восточных районах, где утром небо будет наиболее ясным, воздух остынет до +11...+12 градусов.
В Риге ночь пройдет с переменной облачностью, но без осадков. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха не опустится ниже +16...+18 градусов. В первой половине понедельника будет небольшая облачность, но позже небо прояснится и ярко засияет солнце, прогревая воздух до +26 градусов. Вероятность осадков невелика.