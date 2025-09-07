В программе форума было 34 проекта, включая концерты, перформансы, инсталляции, спектакли, художественные проекты, поэзию и многие другие мероприятия.

Форум "Белая ночь" в 2025 году

ФОТО: в Риге прошел форум "Белая ночь" - самым ярким объектом стала Луна

В центре Риги и окрестностях прошел форум современной культуры «Белая ночь».

В программе форума в этом году было 34 проекта, включая концерты, перформансы, инсталляции, спектакли, художественные проекты, поэзию и многие другие мероприятия, которыми жители Риги и гости города могли наслаждаться бесплатно.

Темой юбилейного года стали «Чистые источники». В этом году «Белая ночь» приглашала обрести спокойствие, знания и энергию из источников, которые открыли, создали и интерпретировали художники и авторы работ «Белой ночи».

Концептуальную основу программы разработал режиссёр Рейнис Суханов, а визуальный образ создала художница Зане Велдре в сотрудничестве с графическим дизайнером Карлисом Рубенисом.

Самым ярким объектом стала Луна. Диаметр объекта составлял 7 метров, и в масштабе 1:500 000 на нём были отображены спутниковые снимки поверхности Луны NASA, где каждый подсвеченный изнутри сантиметр соответствовал 5 километрам на поверхности Луны в реальности.

