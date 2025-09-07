ВИДЕО: после столкновения с другим автомобилем и наезда на дерево в Риге погиб водитель
В субботу в Риге, на улице Ганибу дамбис, после столкновения двух автомобилей погиб водитель, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Столкновение произошло между автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял мужчина, и автомобилем BMW, за рулем которого также находился мужчина. После удара водитель Mercedes-Benz въехал в дерево и скончался. По первоначальной информации, дорожно-транспортное происшествие, возможно, произошло из-за проблем со здоровьем у водителя Mercedes-Benz, однако точные обстоятельства и причины будут установлены в ходе расследования, указали в полиции.
Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 23 человека. Среди пострадавших в ДТП оказались также два пешехода, три велосипедиста и два водителя электросамокатов. Больше всего пострадавших было в субботу в рижском регионе — 12 человек, в том числе два пешехода, два велосипедиста и два водителя электросамокатов. В Земгале пострадали пять человек, в Видземе — двое, в том числе один велосипедист. В Латгале пострадали двое, а в Курземе — один человек.
В сфере дорожного движения было вынесено 469 административных решений о нарушениях, в том числе 209 — за превышение скорости.