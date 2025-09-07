ВИДЕО: после столкновения с другим автомобилем и наезда на дерево в Риге погиб водитель

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 23 человека. Среди пострадавших в ДТП оказались также два пешехода, три велосипедиста и два водителя электросамокатов. Больше всего пострадавших было в субботу в рижском регионе — 12 человек, в том числе два пешехода, два велосипедиста и два водителя электросамокатов. В Земгале пострадали пять человек, в Видземе — двое, в том числе один велосипедист. В Латгале пострадали двое, а в Курземе — один человек.