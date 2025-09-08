По одному важному показателю Латвия обогнала большинство стран НАТО и ЕС
Согласно новым данным Европейского оборонного агентства (EDA), расходы на оборону среди стран ЕС достигли нового рекорда — 343 млрд евро.
В период с 2023 по 2024 годы государства-члены увеличили свои инвестиции на 19%. Наибольшая доля бюджета приходится на военную технику - около 88 млрд евро, что на 39% больше, чем в предыдущем году. Расходы на оборонные исследования и разработки (НИОКР) выросли на 20% до 13 млрд евро. Ежегодные расходы на каждого гражданина ЕС оцениваются в 764 евро.
Какие члены ЕС в состоянии достичь целевого показателя НАТО в 3,5%? Данные, полученные Euronews, показывают, что Польша резко увеличила свои оборонные инвестиции до почти 3,8% ВВП - больше, чем любая другая страна ЕС. Эстония и Латвия следуют за ней с 3,3%, а Литва - с 3,1%.
На другом конце шкалы находится Ирландия (в НАТО не входит), которая тратит на оборону всего 0,2% своего ВВП.
В абсолютном выражении лидером по военным расходам является Германия - около 90 млрд евро (2,1% ВВП), за ней следуют Франция - почти 60 млрд евро (2%) и Италия - около 33 млрд евро (1,5%).
Все страны-члены ЕС увеличили свой военный бюджет в 2024 году, за исключением Ирландии, где он снизился до 1,2 млрд евро, и Португалии, где он упал до 4,1 млрд евро.