По одному важному показателю Латвия обогнала большинство стран НАТО и ЕС

В период с 2023 по 2024 годы государства-члены увеличили свои инвестиции на 19%. Наибольшая доля бюджета приходится на военную технику - около 88 млрд евро, что на 39% больше, чем в предыдущем году. Расходы на оборонные исследования и разработки (НИОКР) выросли на 20% до 13 млрд евро. Ежегодные расходы на каждого гражданина ЕС оцениваются в 764 евро.