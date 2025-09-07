Адвокат: стратегия Минфина сводится к тому, чтобы "заморозить" ситуацию и ждать, что денег хватит

Церс подчеркнул, что сейчас политики выбирают ничего существенно не менять, хотя уже сейчас требуются более ответственные шаги. Ситуация сохраняется на нынешнем уровне в надежде, что денег хватит: «Сейчас как бы нет, ещё нет, ещё подождём, ещё не будем резать, ещё можем не экономить, будем экономить когда-то потом, или другое правительство когда-то потом будет экономить».