Адвокат: стратегия Минфина сводится к тому, чтобы "заморозить" ситуацию и ждать, что денег хватит
Присяжный адвокат Олав Церс раскритиковал политику правительства, указав, что решения о мерах экономии сознательно откладываются на будущее, оставляя проблему следующим кабинетам министров и демонстрируя краткосрочное мышление власти.
В передаче TV24 «Preses klubs» присяжный адвокат Олав Церс оценил то, как политики решают финансовые вопросы государства. Он отметил, что решения о мерах экономии постоянно откладываются, оставляя проблему следующим правительствам и будущим этапам бюджетного планирования. По словам Церса, в интервью с министром финансов чётко прослеживается стратегия переноса мер экономии на более поздний срок:
«Смотря и читая интервью с министром финансов о бюджете, там снова было сказано, что какие-то, например, экономии, так называемые сокращения бюджета, будут запланированы в бюджете 2027 года или в бюджете 2028 года».
Церс подчеркнул, что сейчас политики выбирают ничего существенно не менять, хотя уже сейчас требуются более ответственные шаги. Ситуация сохраняется на нынешнем уровне в надежде, что денег хватит: «Сейчас как бы нет, ещё нет, ещё подождём, ещё не будем резать, ещё можем не экономить, будем экономить когда-то потом, или другое правительство когда-то потом будет экономить».
По его мнению, такой подход можно охарактеризовать как краткосрочное мышление: «Мне кажется, что это краткосрочное мышление — пусть пока всё остаётся как есть, ещё какое-то время, пока денег хватает, пока мы ещё можем какое-то время всё удерживать как есть».