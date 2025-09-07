В РФ объявили о строительстве фортификационных сооружений на границе со страной НАТО
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев анонсировал строительство фортификационных сооружений на границе с Финляндией по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Мы только что были на границе с Финляндией. Там, если не военная активность, то вовсю строятся всякие стены, заградительные сооружения. Нам необходимо повысить надежность защиты госграницы", - заявил Медведев в пятницу, 5 сентября, после посещения КПП на финско-российской границе в городе Светогорске.
По словам зампреда Совбеза, около границы РФ заметен "рост военной активности". Медведев подчеркнул, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс предопределило изменение военных подходов России к обустройству границы и "к отражению возможных недружественных актов".
Финляндия стала страной-членом НАТО в апреле 2023 года. С 1 сентября 2025 года в финском городе Миккели, в 140 километрах от российской границы, начал работу новый штаб командования сухопутными войсками Североатлантического альянса в Северной Европе, ставший самым близким к границам России штабом войск НАТО.