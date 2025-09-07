В России арестовали француза, который ехал на велосипеде из Португалии во Владивосток



В Китае, как пишет Le Monde, Сехили приостановил свое путешествие. «Потерпеть неудачу так близко к цели — это душераздирающе. Теперь у меня есть десять месяцев, чтобы решить, хочу ли я снова отправиться за этим рекордом… или это навсегда останется неудачей», — писал он в сторис. 2 сентября француз сообщил в сторис в своем инстаграме, что его остановили российские таможенники на китайско-российской границе. Что происходило с Сехили дальше, из заметки не ясно.