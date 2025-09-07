Канадский солдат, пропавший без вести в Латвии, найден мертвым - Ринкевич выразил соболезнования
Пропавший на этой неделе в Латвии канадский военнослужащий найден мертвым, в субботу сообщили Вооруженные силы Канады, не уточнив причину смерти.
По информации, предоставленной Вооруженными силами Канады, техник по обслуживанию транспортных средств 408-й тактической вертолетной эскадрильи Джордж Хол, который числился пропавшим со вторника, 2 сентября, был найден мертвым в пятницу, 5 сентября. Военная полиция Вооруженных сил Канады оказывает помощь латвийским учреждениям в расследовании обстоятельств смерти Хола.
Канадские официальные лица указали, что данный инцидент не представляет угрозы для военнослужащих многонациональной бригады НАТО, размещенной в Латвии. Канада является ведущей страной этой бригады.
Премьер-министр Канады Марк Карни выразил глубокую печаль в связи со смертью Хола и принес искренние соболезнования его друзьям, семье и сослуживцам. В записи на платформе X Карни также отметил, что в конце августа, во время визита в Латвию, он встречался с военнослужащими бригады под канадским командованием.
В соцсетях к соболезнованиям присоединился и президент Латвии Эдгар Ринкевич. "Латвия оплакивает его кончину вместе с нашими канадскими союзниками и благодарна ему за службу в составе Многонациональной бригады НАТО", - написал президент.
My deepest condolences to the family and friends of Warrant Officer George Hohl.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 7, 2025
Latvia mourns his passing with our Canadian allies and is grateful for his service as part of NATO’s Multinational Brigade. https://t.co/QqfhDqopRy