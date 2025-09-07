После землетрясения в Афганистане женщин оставляли умирать под завалами из-за запретов талибов

Если рядом не было родственника-мужчины, спасатели вытаскивали погибших женщин за одежду, чтобы избежать прямого контакта с кожей. В Афганистане строгие религиозные нормы, которые талибское правительство применяет без исключений, означают, что прикасаться к женщине может только ее близкий родственник-мужчина — отец, брат, муж или сын. То же действует и в обратную сторону: женщинам запрещено касаться чужих мужчин. В зонах бедствий спасательницы-женщины не могут помогать мужчинам. Но женщина имеет право вытаскивать из-под завалов других женщин. При этом в прошлом году талибы запретили женщинам поступать на медицинские специальности. Недостаток женщин-врачей и спасателей стал очевиден в первые дни после землетрясения.