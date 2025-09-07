После землетрясения в Афганистане женщин оставляли умирать под завалами из-за запретов талибов
После землетрясения в восточном Афганистане женщины, оказавшиеся под завалами, часто оставались без помощи — культурные запреты не позволили спасателям-мужчинам прикасаться к ним, делая жертв буквально невидимыми в зоне бедствия. Об этом пишет The New York Times.
Первые спасатели добрались до деревни, где живет 19-летняя Биби Айши, более чем через 36 часов после разрушительного землетрясения, обрушившегося в воскресенье на горные районы восточного Афганистана. Однако вместо облегчения их появление вызвало у нее лишь тревогу — среди них не было ни одной женщины.
Афганские культурные нормы, строго соблюдаемые даже в чрезвычайных ситуациях под контролем правящего Талибана, запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами, не являющимися родственниками. В деревне Андарлукак провинции Кунар команда спасателей спешно выносила раненых мужчин и детей, оказывала им помощь, рассказала 19-летняя Айша. Однако она и другие женщины с подростками, некоторые из которых истекали кровью, были отодвинуты в сторону.
«Нас собрали в угол и забыли», — поделилась она. Никто из спасателей не предложил женщинам помощь, не спросил, что им нужно, даже не подошел.
Тахзибулла Мухазеб, доброволец-мужчина, побывавший в Мазар-Даре, также в провинции Кунар, отметил, что члены полностью мужской медицинской бригады неохотно вытаскивали женщин из-под завалов разрушенных зданий. Пострадавшие женщины оставались под камнями, ожидая, пока женщины из соседних деревень доберутся до места и выкопают их. «Создавалось ощущение, что женщины невидимы», — рассказал 33-летний Мухазеб. Он добавил: «Сначала помогали мужчинам и детям, а женщины сидели в стороне, ожидая помощи».
Если рядом не было родственника-мужчины, спасатели вытаскивали погибших женщин за одежду, чтобы избежать прямого контакта с кожей. В Афганистане строгие религиозные нормы, которые талибское правительство применяет без исключений, означают, что прикасаться к женщине может только ее близкий родственник-мужчина — отец, брат, муж или сын. То же действует и в обратную сторону: женщинам запрещено касаться чужих мужчин. В зонах бедствий спасательницы-женщины не могут помогать мужчинам. Но женщина имеет право вытаскивать из-под завалов других женщин. При этом в прошлом году талибы запретили женщинам поступать на медицинские специальности. Недостаток женщин-врачей и спасателей стал очевиден в первые дни после землетрясения.
По данным афганского правительства, в результате землетрясения магнитудой 6 погибли более 2200 человек и ещё 3600 получили ранения; были разрушены бесчисленные деревни.