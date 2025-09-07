Мнение: вместо экономии Латвия в турбо-режиме продолжает занимать деньги - и скоро придет расплата

С подобными проблемами столкнулась и Эстония. Однако, следовать эстонскому опыту, где власти пошли на повышение налогов, по мнению Кулбергса, не стоит. Он считает, что в Латвии уже и так максимизированы все налоги. «Во время последнего большого кризиса 2008/2009 годов мы сделали все, что не сделали эстонцы и литовцы, повысили все, что только возможно. А у них еще оставался этот “карман”, и они им воспользовались. Теперь мы не должны следовать за эстонцами. Мы должны следить за тем, чтобы не задушить свой бизнес».