Мнение: вместо экономии Латвия в турбо-режиме продолжает занимать деньги - и скоро придет расплата
Вместо пересмотра расходов государство продолжает жить в долг и занимать средства. Но расплачиваться за это придется всем нам, и произойдет это уже совсем скоро, считает депутат Сейма Андрис Кулбергс.
По мнению оппозиционного депутата, нестабильная экономическая ситуация продолжается, и прежняя политика правительства не пересматривать свои траты продолжается. 170-миллионное сокращение расходов — это, по словам Кулбергса, не урезание. Вторая ошибка, которая может стать роковой, — стремление заимствовать без меры, сообщает LSM+.
«Взяв курс на оборону, Латвия в турбо-режиме продолжает занимать деньги. Подана заявка на займ в 8 миллиардов. Да, Европа в этой ситуации разрешила заимствовать сверх всяких норм, но ведь эти деньги чего-то стоят. В прошлом году они были сравнительно дешевыми, и нам пришлось отдать за них 106 миллионов в год.
Теперь за обслуживание денег нам нужно будет заплатить 550 миллионов. Понятно, что, занимая деньги, которые стоят так дорого, мы просто жестоко урежем все остальные наши потребности. У кого мы эти деньги отнимем? У врачей? Полицейских? Пожарных?» — возмущается политик.
С подобными проблемами столкнулась и Эстония. Однако, следовать эстонскому опыту, где власти пошли на повышение налогов, по мнению Кулбергса, не стоит. Он считает, что в Латвии уже и так максимизированы все налоги. «Во время последнего большого кризиса 2008/2009 годов мы сделали все, что не сделали эстонцы и литовцы, повысили все, что только возможно. А у них еще оставался этот “карман”, и они им воспользовались. Теперь мы не должны следовать за эстонцами. Мы должны следить за тем, чтобы не задушить свой бизнес».
Кулбергс считает, что следующий 2026-й год будет критическим. «Сейчас, из-за выборов, все важные непопулярные решения не будут приняты. Мы просто теряем время. Отвечать за все придется следующему правительству».
Ранее Андрис Кулбергс уже заявлял, что планируемый заем в 8,4 млрд евро на оборону грозит каждой латвийской семье ростом налоговой нагрузки и экономическим кризисом. По его расчетам, обслуживание этого долга обойдется каждому налогоплательщику примерно в 100 евро в месяц.