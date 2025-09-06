Перед решающим матчем против Литвы полиция оштрафовала фанатов сборной Латвии

Болельщики в фанатском чате сообщили, что полиция наказала их за использование дымовых шашек возле арены. Они отмечают, что применяли такие шашки и раньше, но до сих пор штрафов не получали. Другие участники чата заявили, что хотя использование дымовых шашек официально запрещено, применение штрафа часто зависит от решения конкретного полицейского экипажа.