Перед решающим матчем против Литвы полиция оштрафовала фанатов сборной Латвии
В субботу, 6 сентября, фанаты баскетбольной сборной Латвии у Xiaomi Arēna перед решающим матчем против сборной Литвы получили штраф от Государственной полиции.
Болельщики в фанатском чате сообщили, что полиция наказала их за использование дымовых шашек возле арены. Они отмечают, что применяли такие шашки и раньше, но до сих пор штрафов не получали. Другие участники чата заявили, что хотя использование дымовых шашек официально запрещено, применение штрафа часто зависит от решения конкретного полицейского экипажа.
Латвийские фанаты рассказали, что за нарушение полиция выписала денежный штраф в размере 35 евро.
Ранее сообщалось, что сегодня в 18:30 баскетболисты Латвии играют со своими южными соседями литовцами в 1/8 финала чемпионата Европы 2025 года. Сборная Латвии в группе А с тремя победами в пяти матчах заняла третье место. Победы были одержаны над Эстонией (72:70), Португалией (78:62) и Чехией (109:75), поражения – от Турции (73:93) и Сербии (80:84). В последнем матче против Чехии латвийцы повторили рекорд результативности за одну игру на чемпионатах Европы.