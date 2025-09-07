Латвийцы подписались за досрочную пенсию для педагогов - теперь решать будут депутаты

Строде отмечает, что работа учителя требует постоянной концентрации внимания, регулярного общения с учениками, родителями и коллегами, а также способности адаптироваться к изменениям в содержании образования и окружающей среде. Эти требования создают "большое эмоциональное и физическое напряжение", и учителя часто сталкиваются с выгоранием, стрессом и проблемами со здоровьем, особенно в течение долгой трудовой жизни.