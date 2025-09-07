Латвийцы подписались за досрочную пенсию для педагогов - теперь решать будут депутаты
Более 10 000 латвийцев поддержали инициативу о досрочном выходе на пенсию для учителей со стажем от 35 лет. Сейм рассмотрит предложение 10 сентября, оценив его социальную значимость и влияние на систему образования.
Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит инициативу граждан о том, чтобы разрешить педагогам раньше выходить на пенсию. Сейм рассмотрит этот вопрос в среду, 10 сентября.
Инициативу о том, чтобы разрешить учителям со стажем работы не менее 35 лет выходить на пенсию с 60 лет, за месяц подписали более 10 000 человек.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv автором инициативы указана Гунита Строде. По ее мнению, существующая в Латвии пенсионная система негибкая - она недостаточно учитывает специфику работы педагога, а также долгосрочное влияние накопленной нагрузки на физическое и психологическое состояние учителя.
Строде отмечает, что работа учителя требует постоянной концентрации внимания, регулярного общения с учениками, родителями и коллегами, а также способности адаптироваться к изменениям в содержании образования и окружающей среде. Эти требования создают "большое эмоциональное и физическое напряжение", и учителя часто сталкиваются с выгоранием, стрессом и проблемами со здоровьем, особенно в течение долгой трудовой жизни.