В воскресенье потеплеет до +27 градусов

Днём солнце будет чередоваться с облаками, которые местами, главным образом в западных районах страны, принесут кратковременный дождь, возможна и гроза. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +22…+27°. В столице днём будет светить солнце, однако время от времени его прикроют облака, которые местами принесут кратковременный дождь. Ветер останется слабым, температура воздуха поднимется до +23…+25°.