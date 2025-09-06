В воскресенье потеплеет до +27 градусов
В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность: местами возможны кратковременные дожди и грозы, а воздух прогреется до +27°.
Ночью под влиянием атмосферного фронта облачность над Латвией будет переменной, местами ожидается кратковременный дождь и гроза. На западе ливни с грозой будут сильными. При слабом ветре в отдельных районах, преимущественно на западе, образуется туман и дымка. Ночь будет тёплой — температура воздуха не опустится ниже +14…+19°.
Днём солнце будет чередоваться с облаками, которые местами, главным образом в западных районах страны, принесут кратковременный дождь, возможна и гроза. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +22…+27°. В столице днём будет светить солнце, однако время от времени его прикроют облака, которые местами принесут кратковременный дождь. Ветер останется слабым, температура воздуха поднимется до +23…+25°.
В Риге ночь пройдёт с переменной облачностью и кратковременным дождём, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха не опустится ниже +18…+19°.