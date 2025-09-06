На кладбище Сталдзене регулярно выбрасывают личные отходы.
Сегодня 15:22
Приехали выбросить мусор под покровом ночи: в Вентспилсе ищут нарушителей, которые спутали кладбище со свалкой
Коммунальное управление Вентспилса опубликовало видео, на котором видно, что в минувший понедельник после десяти вечера неизвестные привезли на прицепе мешки с мусором и выбросили их в контейнер на территории кладбища Сталдзене.
Коммунальщики призывают жителей помочь в поисках этих людей, так как это незаконно: каждый обязан выбрасывать свой мусор в "собственный контейнер", за обслуживание которого он платит. "Совместными силами мы можем сохранить кладбище и его окрестности чистыми и ухоженными".
Однако эта публикация вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Многие подчеркивают, что люди на видео не нанесли большой вред, а часть жителей настроена резко против выбрасывающих мусор в неположенном месте:
- «Чего вы там возмущаетесь?! Хорошо хоть не в лес выбросили, а в контейнер. Ну да, не заплатили, но это ведь не такое уж страшное преступление».
- «У нас во дворе такие каждый день приезжают со своим мусором, а платить потом приходится жильцам. И суммы немалые».
- «Таких надо заставить целый год бесплатно работать на кладбище! Снег чистить, листья грести и т. д.».
- «Таких “свиней” нужно найти, привезти весь мусор к ним во двор и показать их фотографии на первой странице газет».
- «Приехали, все в контейнер бросили. Радоваться надо, что не в лес, не в овраг и не на обочину. Поймают – оштрафуют, и в следующий раз все в природу повыбрасывают».