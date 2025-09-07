Опасные родники: только треть источников воды в Латвии признаны чистыми, и виноват во всем человек

В Цесисском крае анализ источников проводится в среднем дважды в год, и почти всегда в них обнаруживаются различные виды бактерий. «Один из самых посещаемых источников в Цесисе — Руцамавотс у Красных скал. Он уже находится на территории Райскумской волости, и люди считают, что вода там особенно хорошая. Однако и там довольно часто наблюдается патологическое загрязнение», — рассказала Адамсоне.