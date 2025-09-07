Опасные родники: только треть источников воды в Латвии признаны чистыми, и виноват во всем человек
Большая часть жителей Латвии покупает воду в магазинах или пьёт её из-под крана, однако часть общества регулярно набирает воду из природных источников. Между тем эксперты предупреждают: из более чем 650 источников питьевой воды лишь примерно треть можно считать чистыми, остальные загрязнены. Главная причина загрязнения — человеческая деятельность.
В одном из источников в Цесисе, которым довольно часто пользуются местные жители, недавно проведённые анализы показали наличие загрязнения, сообщает LSM.lv.
Руководитель отдела окружающей среды и климатической нейтральности Цесисского края Инта Адамсоне отметила: «Он загрязнён нитратами. Как известно, нитраты “на вкус приятны”. А другой источник на улице Райня, расположенный в центре города, — там вода всегда было бактериологически загрязнённой».
В Цесисском крае анализ источников проводится в среднем дважды в год, и почти всегда в них обнаруживаются различные виды бактерий. «Один из самых посещаемых источников в Цесисе — Руцамавотс у Красных скал. Он уже находится на территории Райскумской волости, и люди считают, что вода там особенно хорошая. Однако и там довольно часто наблюдается патологическое загрязнение», — рассказала Адамсоне.
Эксперты отмечают, что только 35% вод в Латвии можно считать чистыми. 50% находятся в среднем состоянии, а остальные — сильно загрязнены. Причины загрязнения различны, но в основе всегда человеческая деятельность.
Директор Научного института Bior Ольга Валциня подчеркнула: «Пока вода находится под землёй, её качество обычно очень хорошее. У нас немного скважин, из которых поступает вода неподходящего качества. Проблемы начинаются тогда, когда вода выходит на поверхность».
Руководитель проекта Life GoodWater IP Янис Шире добавил: «По тем же источникам нужно смотреть, нет ли поблизости интенсивно используемых сельхозугодий, где применяются пестициды, удобрения или другие химикаты. Также важно учитывать, нет ли в окрестностях животноводческих помещений, навозохранилищ или других объектов, которые могут повлиять на качество воды».
Снизить загрязнение источников сегодня практически невозможно — для этого в их окрестностях пришлось бы полностью прекратить любую хозяйственную деятельность, включая ограничение бытового использования химикатов. «Естественное самоочищение, механическая очистка и благоустройство территории — это лишь два основных шага, которые необходимо сделать. После этого можно провести повторные анализы и посмотреть, был ли эффект», — отметила директор Bior.
Если человек всё же решает брать воду из источника, в качестве которой нет уверенности, рекомендуется перед употреблением её прокипятить — это помогает уничтожить большую часть вредных бактерий.