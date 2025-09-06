Крестьянский сейм: убранное в этом году зерно часто не годится даже на корм, а только на топливо

На качество зерна в этом году значительно повлияли затяжные дожди. По данным Латвийского центра консультаций и образования на селе, около 85-90% собранной на данный момент озимой пшеницы - кормового качества. По информации "Крестьянского сейма", зерно часто не годится даже на корм, а только на топливо. Дзелзцкалея-Бурмистре сказала, что в этом году в лучшем случае только около 40 % озимой пшеницы будет продовольственного качества и попадет в низшую категорию. "Это означает не только снижение доходов самих фермеров, но и высокие расходы на сушку, поскольку зерно влажное, и высокий расход топлива, потому что технику часто приходится вытаскивать из залитой водой почвы во время обмолота. В ряде случаев фермеру даже приходится доплачивать, чтобы отвезти мокрое зерно в пункты приема", - добавила она.