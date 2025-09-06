"С интересом следят за событиями в Латвии": министр образования похвасталась, что мы обогнали Эстонию в переводе обучения на госязык

На вопрос, не слишком ли поздно переходить на обучение только на государственном языке более чем через 30 лет после восстановления независимости Латвии, министр ответила: «Так и есть! Но хорошо, что мы это сделали хотя бы сейчас. К тому же Латвия – первая из трех стран Балтии, которая реализует этот процесс. В Эстонии это произойдет до 2030 года, поэтому нельзя сказать, что здесь мы идем по следам эстонцев», – с улыбкой сказала министр и добавила, что эстонцы с большим интересом следят за событиями в Латвии и прислушиваются к нашему опыту.