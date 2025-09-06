"С интересом следят за событиями в Латвии": министр образования похвасталась, что мы обогнали Эстонию в переводе обучения на госязык
В этом процессе важна не только работа педагогов и учеников, но и отношение и понимание родителей, – в передаче TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu", комментируя переход на обучение только на государственном языке, отметила министр образования и науки Даце Мелбарде.
На вопрос, не слишком ли поздно переходить на обучение только на государственном языке более чем через 30 лет после восстановления независимости Латвии, министр ответила: «Так и есть! Но хорошо, что мы это сделали хотя бы сейчас. К тому же Латвия – первая из трех стран Балтии, которая реализует этот процесс. В Эстонии это произойдет до 2030 года, поэтому нельзя сказать, что здесь мы идем по следам эстонцев», – с улыбкой сказала министр и добавила, что эстонцы с большим интересом следят за событиями в Латвии и прислушиваются к нашему опыту.
Министр признает: чтобы процесс прошел успешно, предстоит много вызовов. Государство обеспечивает группы продленного дня, помогает вспомогательному персоналу и педагогам. «Школы говорят, что необходимая поддержка от государства предоставлена. Тогда остается только дело за исполнением». А это значит – изменение отношения, привычек, того, сколько в школе будет педагогов с латышским как родным языком, насколько понимающими будут остальные учителя, и как будут работать дети. Особенно большое значение, как подчеркивает министр, будет у родителей. «Понимают ли они и поддерживают ли этот процесс, помогают ли детям дома... Это будет очень важно. Потому что это совместная работа».