Где и во сколько смотреть на "кровавую" Луну: сегодня после 6-летнего перерыва латвийцы станут свидетелями полного затмения

Хотя в мире лунные затмения происходят в среднем 2–3 раза в год, не все из них полные и не все видны в Европе. Следующая возможность наблюдать частичное лунное затмение в Латвии будет через неполный год – утром 28 августа 2026 года, а следующее полное затмение Луны можно будет увидеть в любопытную дату – вечером 31 декабря 2028 года.