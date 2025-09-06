Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В субботу воздух прогреется до +26 градусов, но возможны ливни
Температура воздуха в субботу повысится до +21...+26 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня небо будет облачным. В некоторых районах пройдет дождь, а местами облака принесут сильные ливни и, возможно, грозы. Ветер будет слабым.
В столице наибольшая вероятность дождя - во второй половине дня и вечером. При слабом восточном ветре воздух прогреется до +24...+26 градусов.