Латвию посетит Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей - встретится с президентом и выступит с лекцией

Константинопольский вселенский патриархат является одной из старейших автокефальных поместных церквей в восточном православии. Он находится в Стамбуле (Турция) и управляет несколькими епархиями и монастырями как в Турции, так и за ее пределами - в Греции, США, Австралии и Южной Корее.