Столкновение поезда и дрезины у Рижского вокзала: следователь назвал причины
Несоблюдение сигнала маневрового светофора стало причиной столкновения поезда и дрезины у Рижского вокзала 7 августа. Виновен человеческий фактор, но расследование сосредоточено на анализе систем безопасности.
Причиной столкновения пассажирского поезда и дрезины Latvijas dzelzceļš (LDz) 7 августа этого года стало несоблюдение машинистом дрезины запрещающего сигнала маневрового светофора, сообщил руководитель отдела расследования железнодорожных аварий Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Язепс Лукстс. Он пояснил, что причиной аварии стал человеческий фактор - ситуация, когда невнимательность, усталость или неверное решение работника привели к нарушению правил безопасности.
В то же время Лукстс подчеркнул, что выявление виновного не является основной целью расследования - внимание бюро сосредоточено на оценке обстоятельств происшествия и систем безопасности.
Лукстс отметил, что для ответа на вопрос, достаточно ли безопасно движение поездов в таких условиях, необходим углубленный анализ. В ходе расследования будут проанализированы все обстоятельства происшествия, рассмотрены действующие меры безопасности и определены возможные защитные меры. "Эти меры должны служить дополнительным уровнем безопасности, способным компенсировать ошибки, вызванные человеческим фактором, и предотвратить повторение подобных случаев в будущем", - подчеркнул представитель бюро.
Ранее сообщалось, что в четверг, 7 августа, в 14.10 на Рижском вокзале поезд Рига-Огре столкнулся с дрезиной LDz. Столкновение произошло в момент, когда поезд только начал движение. На этом участке максимально допустимая скорость составляет 25 километров в час. Во время происшествия в поезде находились 92 пассажира, никто из них не пострадал.