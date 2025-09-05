Столкновение поезда и дрезины у Рижского вокзала: следователь назвал причины

Ранее сообщалось, что в четверг, 7 августа, в 14.10 на Рижском вокзале поезд Рига-Огре столкнулся с дрезиной LDz. Столкновение произошло в момент, когда поезд только начал движение. На этом участке максимально допустимая скорость составляет 25 километров в час. Во время происшествия в поезде находились 92 пассажира, никто из них не пострадал.