Школа - зона без смартфона: родители требуют ограничений на гаджеты для всех школьников Латвии
Родители призывают Министерство образования и науки (МОН) расширить запрет на использование смартфонов в школах, охватив учеников 7–12 классов ради защиты психического здоровья и улучшения учебных результатов.
Родительская организация "Mammām un tētiem" направила письмо министру образования и науки Даце Мелбарде, в котором отмечает, что мозг подростков особенно чувствителен к цифровым раздражителям, и неконтролируемое использование смарт-устройств может отрицательно сказаться как на эмоциональном, так и на интеллектуальном развитии детей.
Письмо подписали также представитель общества "Tēvi.lv" Лаурис Бокишс, председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванагa, представитель Латвийской ассоциации школьных психологов Ивета Гравите, представитель Латвийской ассоциации педиатров Инга Зиемеле и детский хирург Гиртс Алексеев.
Авторы инициативы отмечают, что решение правительства запретить использование смарт-устройств в младших классах является важным шагом, однако проблема в значительной мере касается и старшеклассников. Ввести ограничения для учащихся старших классов необходимо, так как у школьников все чаще наблюдаются трудности с концентрацией, признаки цифровой зависимости, социальной изоляции, тревожности и депрессии, связанные с содержанием социальных сетей. Такая инициатива могла бы способствовать улучшению результатов обучения, уменьшению моббинга и агрессии в социальных сетях, развитию социальных навыков и эмоционального интеллекта, а также существенно улучшить психическое здоровье школьников.
Авторы инициативы надеются, что МОН рассмотрит возможность расширения ограничений на использование смарт-устройств во всех классах, тем самым способствуя созданию более безопасной и здоровой среды в латвийских школах.
Как сообщалось, с этого учебного года в школах запрещено использовать мобильные телефоны до 6-го класса, если только в них нет необходимости для освоения учебной программы. Конкретный порядок использования технических средств в школах устанавливают сами образовательные учреждения.