Школа - зона без смартфона: родители требуют ограничений на гаджеты для всех школьников Латвии

Авторы инициативы отмечают, что решение правительства запретить использование смарт-устройств в младших классах является важным шагом, однако проблема в значительной мере касается и старшеклассников. Ввести ограничения для учащихся старших классов необходимо, так как у школьников все чаще наблюдаются трудности с концентрацией, признаки цифровой зависимости, социальной изоляции, тревожности и депрессии, связанные с содержанием социальных сетей. Такая инициатива могла бы способствовать улучшению результатов обучения, уменьшению моббинга и агрессии в социальных сетях, развитию социальных навыков и эмоционального интеллекта, а также существенно улучшить психическое здоровье школьников.