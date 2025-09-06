"Они являются пособниками террористов": публицист жестко "прошелся" по латвийским компаниям, работающим с Россией

По его словам, война началась ещё в 2014 году, но именно это полномасштабное вторжение стало поворотным моментом. В тот момент было немало предпринимателей, у которых существовали тесные и прочные связи с Россией, и их бизнес был с ней связан. «Да, тогда, возможно, они не могли одним махом это прекратить, но было три с половиной года, чтобы перестроить все отношения и избавиться от этой зависимости. Многие решили этого не делать, а наоборот — усилить сотрудничество и воспользоваться ситуацией. Я не знаю, что человек может сам себе внушать, засыпая вечером, но если та марганцевая руда, которая попала в Россию, потом используется для стволов оружия, из которых в итоге убивают конкретных людей, конкретных детей, живых людей — этому нет оправдания», — подчеркнул Озолс.