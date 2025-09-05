В Риге полиция разработала план на случай проблем с сербскими болельщиками в субботу

Государственная полиция разработала план на случай возможных спровоцированных сербскими болельщиками беспорядков во время баскетбольного и футбольного матчей с участием сборных Сербии в Риге. Совместно с другими оперативными службами проведена оценка рисков во время матчей. В субботу в городе будут усилены меры безопасности, а в местах проведения матчей будет больше полицейских, сообщили в отделе общественных отношений Госполиции.