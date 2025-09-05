В школу пилотов-камикадзе водителей Ecolines брали бы без конкурса.
Аварии и происшествия
Сегодня 19:41
ВИДЕО: водитель автобуса Ecolines совершил крайне опасный маневр, подвергнув риску жизни людей
На трассе A13 зафиксировано особо опасное нарушение правил дорожного движения.
Как видно на видео, водитель автобуса Ecolines совершил обгон через сплошную линию на "слепом" участке дороги, находящемся на подъеме, сообщает Sadursme.
Такой маневр создавал прямую угрозу жизни других участников движения, и лишь по счастливой случайности трагедии удалось избежать.
В социальных сетях и обсуждениях многие участники дорожного движения выражают возмущение и задаются вопросом: следует ли профессиональным водителям, перевозящим пассажиров, назначать более строгие наказания за подобные действия?