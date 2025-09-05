В субботу в Латвии ожидается жаркая погода с кратковременными дождями

Ночью увеличится облачность, местами возможен туман и кратковременный дождь. При слабом юго-восточном ветре температура воздуха понизится до +13...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +24...+28 градусов, немного прохладнее будет только местами в Курземе. Возможны кратковременные дожди, локально ожидаются сильные ливни с грозами.