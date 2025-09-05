70 колото-резаных ран: новые подробности убийства 31-летнего мужчины в Даугавпилсе

Погибшему был 31 год. Его тело обнаружили утром 28 августа около половины седьмого в районе улицы Вишкю. Личность мужчины сначала не удалось установить из-за тяжелейших травм: на груди, спине и животе было не менее 70 колото-резаных ран. Местные жители рассказывают, что ни о погибшем, ни о его убийцах в округе ничего не слышали и, скорее всего, они там не жили, сообщает «Degpunktā». «Ничего не знаю. Прочитала в Facebook. Видела только, что полиция у нас спрашивала. Дети тоже ничего не видели. Ужасно, конечно», — говорит одна женщина.