70 колото-резаных ран: новые подробности убийства 31-летнего мужчины в Даугавпилсе
На прошлой неделе в Даугавпилсе был найден мертвым мужчина с десятками ножевых ранений. Правоохранителям быстро удалось установить возможных преступников, которые с особой жестокостью его убили. Сейчас оба находятся под стражей.
Погибшему был 31 год. Его тело обнаружили утром 28 августа около половины седьмого в районе улицы Вишкю. Личность мужчины сначала не удалось установить из-за тяжелейших травм: на груди, спине и животе было не менее 70 колото-резаных ран. Местные жители рассказывают, что ни о погибшем, ни о его убийцах в округе ничего не слышали и, скорее всего, они там не жили, сообщает «Degpunktā». «Ничего не знаю. Прочитала в Facebook. Видела только, что полиция у нас спрашивала. Дети тоже ничего не видели. Ужасно, конечно», — говорит одна женщина.
Другой мужчина отмечает: «Ужасно. Много ножевых ударов. Странно, что так. У нас район спокойный, без наркоманов. Первый раз такое. Сам в шоке».
Жители показывают на небольшую поляну с тропинками к магазину и автобусной остановке — именно там нашли тело. Сейчас на этом месте цветы и свечи. Полиция пока не раскрывает, был ли мужчина убит именно там или его тело привезли позже.
Оба подозреваемых были вычислены и задержаны в тот же день. Одному 32 года, другому всего 22. Суд назначил обоим меру пресечения — арест. Ранее мужчины уже попадали в поле зрения полиции, один из них был судим за насильственное преступление.
«Жестоко. Тут много силы нужно. Да, это наркотики. Пьяные так не делают. Это всё из-за наркотиков», — говорит житель Даугавпилса.
По данному делу возбуждено уголовное производство по 4-й части 117 статьи Уголовного закона — убийство, совершённое с особой жестокостью. Мотивы преступления и причина нанесения стольких ударов сейчас выясняются следователями.