Даугавпилс шокирован: молодого мужчину убили более чем 70 ударами ножа

По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 117 Уголовного закона — убийство, совершённое с особой жестокостью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения либо лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с пробационным надзором до трёх лет, с конфискацией имущества или без неё.