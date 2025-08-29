Даугавпилс шокирован: молодого мужчину убили более чем 70 ударами ножа
В Даугавпилсе на этой неделе был убит молодой мужчина, получивший не менее 70 ножевых ранений, из-за которых его было трудно опознать, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В четверг около 6:30 полиция получила информацию о том, что на улице Вишкю найдено тело мужчины 1994 года рождения.
По предварительным данным, погибший получил многочисленные повреждения: на его теле зафиксированы не менее 70 колото-резаных ран в области груди, спины и живота. Травмы головы и лица также осложнили процесс идентификации.
В ходе досудебного расследования и оперативных мероприятий сотрудники полиции всего за несколько часов установили возможных подозреваемых. В тот же день были задержаны и помещены в изолятор временного содержания двое мужчин 2003 и 1993 годов рождения.
Государственная полиция продолжает расследование и выясняет мотив преступления. Правоохранители намерены ходатайствовать в суде о применении к задержанным меры пресечения, связанной с лишением свободы. Оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения полиции. Один из них был осуждён за насильственное преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 117 Уголовного закона — убийство, совершённое с особой жестокостью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения либо лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с пробационным надзором до трёх лет, с конфискацией имущества или без неё.
Государственная полиция напоминает: никто не может считаться виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.