Солдаты принесли присягу у памятника Свободы (05.09.25)
5 сентября в Риге, Резекне и Алуксне на торжественных церемониях солдаты принесли присягу, подтвердив верность Латвийскому государству и его защите.
ФОТО, ВИДЕО: у памятника Свободы присягу приняли 450 начавших службу солдат
Сегодня в Риге, на площади Свободы, присягу приняли 450 солдат, которые начали службу 19 июля этого года в Адажи.
Решимость и сила воли солдат Службы государственной обороны (СГО) являются примером для всех нас, заявил в пятницу на церемонии принесения присяги солдатами в Риге президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Президент отметил, что для новобранцев это было интересное время, в течение которого они освоили базовые навыки, а впереди — дальнейшее обучение военному делу. «Совершенно ясно, что ваша решимость и сила воли — пример для всех нас», — подчеркнул он.
Ринкевич выразил уверенность, что полученные знания станут хорошей опорой как для продолжения военной службы до конца срока в СГО, так и в случае выбора гражданской профессии в будущем.
Он также указал, что нынешнее время непростое и возлагает обязанности как на руководство государства, так и на военное командование, а также на каждого члена общества. «Ваша готовность и решимость — лучшая защита от любого агрессора», — сказал президент.
В своей речи он поблагодарил офицеров и инструкторов за вклад в подготовку солдат, а также выразил благодарность их близким.