Повышенный уровень стресса вредит здоровью: прокуроры не хотят терять пенсии по выслуге лет

Латвийское общество прокуроров не согласно с изменениями в системе пенсий по выслуге, которые предусматривают увеличение стажа и возраста выхода на пенсию для прокуроров. Прокуроры не согласны с мнением, что специфика их работы не всегда соответствует основным критериям для назначения пенсии по выслуге, то есть значительным и длительным рискам для здоровья или жизни в рабочей среде. Такое утверждение, по мнению общества, является декларативным и не соответствует действительности.