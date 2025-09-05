В Риге будут давать деньги тем, кто готов организовать общественное мероприятие в центре города
Рижская дума предлагает софинансирование предпринимателям для проведения публичных мероприятий в историческом центре столицы или его охраняемой зоне. Срок подачи заявок — до 30 сентября.
Как сообщает Управление внешних коммуникаций Рижской думы, предприниматели, чьи структурные подразделения зарегистрированы в историческом центре Риги и его охраняемой зоне, могут подать заявку на поддержку проведения публичного мероприятия в период с января по апрель следующего года.
Цель поддержки — активизировать хозяйственную деятельность и стимулировать активность жителей в период с января по апрель и с сентября по декабрь.
Финансовую помощь можно получить при условии, что заявку подает объединение не менее трех микропредприятий или малых предприятий, организующих публичное мероприятие без входной платы.
При этом софинансирование может покрыть до 50% допустимых расходов, если мероприятие проводится в помещении. В случае, если оно проходит в общественном открытом пространстве, поддержка может составить до 75%. Максимальная сумма помощи для одного мероприятия — 20 000 евро.
Софинансирование возможно для покрытия расходов на организацию мероприятия, например, гонорары артистам, ведущим и техническому персоналу, а также расходы на продюсирование, управление проектом, аренду и техническое обеспечение места проведения. Кроме того, поддержка распространяется на оформление пространства, обеспечение порядка и расходы на продвижение мероприятия.