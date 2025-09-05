В Риге будут давать деньги тем, кто готов организовать общественное мероприятие в центре города

При этом софинансирование может покрыть до 50% допустимых расходов, если мероприятие проводится в помещении. В случае, если оно проходит в общественном открытом пространстве, поддержка может составить до 75%. Максимальная сумма помощи для одного мероприятия — 20 000 евро.