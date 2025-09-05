На Riga Food 2025 420 компаний из не менее чем 30 стран представляют новейшие инновации, технологии и актуальные тенденции в производстве и переработке продуктов питания и напитков.

420 компаний и тысячи вкусов: на Кипсале проходит праздник еды Riga Food 2025

С 4 по 6 сентября в выставочном зале на Кипсале проходит Балтийская выставка пищевой индустрии Riga Food 2025.

На Riga Food 2025 420 компаний из не менее чем 30 стран представляют новейшие инновации, технологии и актуальные тенденции в производстве и переработке продуктов питания и напитков.

На выставке представлены 14 национальных коллективных стендов из 11 стран, в том числе Албании, Азербайджана, Латвии, Литвы, Молдовы, Италии, Польши, Словакии, Испании, Украины и Узбекистана.

В рамках мероприятия проходят различные дискуссии, а также финал чемпионата Латвии по шашлыку 2025 и чайный чемпионат Baltic Tea Cup.

