Трамп продолжает переименовывать: Министерство обороны станет Министерством войны

Еще 25 августа Трамп намекнул журналистам, что вскоре Министерство обороны могут переименовать в Министерство войны. Он заявил, что не хочет ограничиваться только обороной, а "хочет наступления также". Хотя официальное название министерства закреплено законом, Трамп исполнительным указом позволит своей администрации использовать новое обозначение как «вторичное название», говорится в документе Белого дома.