Трамп продолжает переименовывать: Министерство обороны станет Министерством войны
Президент США Дональд Трамп переименует Министерство обороны в Министерство войны, сообщил в четверг Белый дом, указав, что смена названия создаст более сильный образ.
Еще 25 августа Трамп намекнул журналистам, что вскоре Министерство обороны могут переименовать в Министерство войны. Он заявил, что не хочет ограничиваться только обороной, а "хочет наступления также". Хотя официальное название министерства закреплено законом, Трамп исполнительным указом позволит своей администрации использовать новое обозначение как «вторичное название», говорится в документе Белого дома.
Сотрудникам оборонного ведомства разрешено использовать «вторичные названия, например "министр войны", (...) в официальной переписке, публичных заявлениях, церемониальном контексте», отмечается в документе.
Пока неясно, когда Трамп планирует подписать указ, но публичное расписание президента на пятницу показывает, что днем он подпишет несколько исполнительных распоряжений, а также выступит с заявлением в Овальном кабинете.
Министерство войны, созданное в начале независимости США, исторически курировало сухопутные войска страны. После Второй мировой войны в рамках правительственной реорганизации оно вместе с военно-морскими и военно-воздушными силами вошло в состав единого Национального военного ведомства, которое в 1949 году было переименовано в Министерство обороны.
Ранее США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Залив, как отметили в МВД страны, является "одним из важнейших активов в истории и экономике страны" и "краеугольным камнем роста нации". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики "пришло в восторг от переименования залива".