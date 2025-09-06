В воскресенье из-за велопробега ожидаются серьезные ограничения движения в районе Сигулды

С 10:00 до 17:00 в районе Сигулды пройдет велопробег латвийских велосипедистов «Заезд Единств», поэтому периодически будут вводиться ограничения движения на Видземском и Валмиерском шоссе, а также на нескольких региональных дорогах: Гаркалне-Алауцкс, Рига-Эргли, Рагана-Турайда, Инциемс-Сигулда и Инчукалнс-Ропажи, а также на отдельных местных дорогах возле Сигулды.