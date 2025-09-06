В воскресенье из-за велопробега ожидаются серьезные ограничения движения в районе Сигулды
В воскресенье, 7 сентября, во время велопробега "Заезд Единства" в районе Сигулды будут введены значительные ограничения движения, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).
С 10:00 до 17:00 в районе Сигулды пройдет велопробег латвийских велосипедистов «Заезд Единств», поэтому периодически будут вводиться ограничения движения на Видземском и Валмиерском шоссе, а также на нескольких региональных дорогах: Гаркалне-Алауцкс, Рига-Эргли, Рагана-Турайда, Инциемс-Сигулда и Инчукалнс-Ропажи, а также на отдельных местных дорогах возле Сигулды.
За движение на маршруте будут следить Государственная и муниципальная полиция.
"Заезд Единства" в Сигулде — это ежегодный велопробег, который проходит в начале сентября и собрает спортсменов на различные дистанции, включая детские заезды, народный, спортивный, MTB и ретро велозаезды. Соревнования проводятся на территории Сигулды, и их цель — объединить велосипедистов и привлечь внимание к велоспорту.
LVC напоминает, что в государственном дорожном хозяйстве продолжается сезон дорожных работ, они ведутся на 57 участках, где необходимо учитывать дополнительное время в пути.