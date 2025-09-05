Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 10:38
В школьную столовую девочек не пускают с распущенными волосами - это нормально?
"Вчера узнала, что в школьную столовую не пускают девочек с распущенными волосами. Волосы должны быть собраны, если не собраны — останешься без обеда. Потому что дети теперь сами накладывают себе еду из общих блюд", — пишет Синтия на платформе Threads.
Она также спрашивает: «А вы, когда идете на бранчи или завтракаете в гостиницах, где тоже сами кладете себе еду, видели запрет заходить с распущенными волосами?! Дома, накладывая себе на тарелку, вы тоже наклоняетесь над кастрюлей и стряхиваете туда волосы?!»
Автор выяснила, что это требование введено с января, но родителей об этом никто не информировал, да и в правилах порядка такого пункта нет. Некоторые учителя собирают свои волосы, другие — нет. У дежурных есть резинки для волос, если у ребенка своей нет.
В обсуждении мнения разделились: одни возмущены, другие, наоборот, поддерживают.
- «Ну и что, трудно что ли собрать волосы на время обеда? Радует, что дежурные не позволяют шариться у общих блюд с распущенными космами».\
- «Хорошее сравнение с бранчами или походом на обед для взрослых. Двойные стандарты. Жаль, что другие этого не замечают».
- «Где-то (читай — именно в школе, если дома не научили) культуру за столом все-таки надо осваивать».
- «Ты никогда не вытаскивала волосы из еды? Думаешь, они туда попадают, только если трясти головой?»
- «Я категорически против того, чтобы детей оставляли без обеда — ни у кого нет такого права. Но у нас в школе волосы обязательно должны быть собраны уже при входе».
- «Нечего возмущаться. Все в норме. В Дубае с этого года действует закон: в школе девочки должны быть без макияжа и с собранными волосами в пучок. Не соблюдаешь — в школу не попадешь. И никого это не волнует. Мы бы тоже возмутились, если бы официант принес заказ с волосом. Приятного аппетита».
- «А у мальчиков волосы не падают? Может, им тогда выдавать специальные шапочки?»
- «В принципе, я за то, чтобы волосы хотя бы на обед были собраны. И дочери дома иногда напоминаю, что лучше собрать в хвост, потому что не раз в еде оказывались ее волосы».
- «Учительницы тоже обедают с хвостиками? Очень сомневаюсь. Может, требование и не плохое, но уметь донести его нужно. Оставлять детей без еды — это бред. Разве никто не мог помочь и положить еду нескольким девочкам? Похоже на неоправданное наказание».
- «Это чтобы потом не обвиняли школьную столовую, если в еде окажутся "добавки". Многие подростки выглядят как нечесаные лошади с распущенными волосами. Если дома культуры нет, в обществе тем более не появится. Неприятно было бы найти в супе чужие волосы и подумать, что виноват повар. Голова не отвалится, если на время обеда волосы собрать».
- «У нас в школе таких требований в столовой не было. Но учительница сказала, что волосы у девочек должны быть собраны, иначе мешают на уроках».
- «В детстве я получила в столовой грязную ложку. Несколько лет потом не ела. Поддерживаю».
- «Первый раз такое слышу. Если заранее сообщено и правила для всех одинаковые — нормально. Но если постфактум, и дети остаются без еды — это ненормально. Еда — базовая потребность, право человека. Запрещать кормить только из-за того, что волосы не собраны — вопрос о соразмерности. С точки зрения закона — выглядит сомнительно».