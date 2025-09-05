В воскресенье будет затмение Луны - позволит ли погода в выходные в Латвии его увидеть?

Ожидается, что в субботу в Латвии облаков будет больше, чем в пятницу, местами пройдут кратковременные дожди, возможны и грозовые ливни. Подобная погода сохранится и в воскресенье, и в понедельник, когда дожди возможны главным образом в Курземе. Будет дуть слабый ветер, местами ночью образуется туман.