В воскресенье будет затмение Луны - позволит ли погода в выходные в Латвии его увидеть?
В воскресенье вечером, когда произойдет полное лунное затмение, в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди и возможна гроза, прогнозируют синоптики.
В Риге полная фаза затмения начнется 7 сентября в 20:30, закончится в 21:53, а максимум ожидается в 21:12.
Согласно нынешним прогнозам, больше всего облаков в воскресенье вечером будет в центральной части страны, где также наиболее вероятны осадки. Однако прогнозы относительно количества облаков и дождя на выходных имеют низкую достоверность.
Ожидается, что в субботу в Латвии облаков будет больше, чем в пятницу, местами пройдут кратковременные дожди, возможны и грозовые ливни. Подобная погода сохранится и в воскресенье, и в понедельник, когда дожди возможны главным образом в Курземе. Будет дуть слабый ветер, местами ночью образуется туман.
Максимальная температура воздуха в субботу составит +23..+28 градусов, местами в Курземе около +20. Воскресенье в большинстве регионов страны будет немного прохладнее. В ночи на субботу и воскресенье температура не опустится ниже +13..+18 градусов.
Следующая неделя ожидается на 3–4 градуса теплее нормы, температура местами превысит +25 градусов. В середине недели усилится южный и юго-восточный ветер. В отдельные дни возможны дожди.