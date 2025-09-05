Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Пятница будет преимущественно солнечной и жаркой
В пятницу в Латвии будет преимущественно солнечно, в Латгале возможны кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха поднимется до +23...+28 градусов, на Курземском побережье Рижского залива она будет держаться в районе +20 градусов. Ветер будет дуть преимущественно с востока, юго-востока.
В Риге рабочая неделя завершится сухой и солнечной погодой, ветер будет дуть с востока, а температура воздуха достигнет +26 градусов.