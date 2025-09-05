Origo.
В Латвии
Сегодня 05:12
Скоро в торговом центре Origo откроется новая зона общепита
Нынешней осенью в торговом центре Origo планируется открыть новую зону общественного питания POSTe.
В настоящее время ведутся переговоры о более точном сроке открытия, который будет объявлен в ближайшие недели.
Коммерческий директор Origo Эвия Маевска рассказала, что площадь зоны POSTe составит 840 квадратных метров и будет включать в себя кухни шести разных стран и бары.
Концепция POSTe разработана в соответствии с потребительскими тенденциями и предлагает разнообразные варианты питания.