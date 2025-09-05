Скандал между "Крестьянским Сеймом" и Latvijas Radio завершился: издевавшиеся над фермерами диджеи готовы отработать прощение

Скандал начался с того, что два молодых ведущих государственного Latvijas Radio 5, обсуждая бедственное положение в сельском хозяйстве Латвии, использовали достаточно печальные новости как повод для шуток, сарказма и смеха. В последовавшем за этим обращении "Крестьянский Сейм" резко раскритиковала поведение представителей общественного радио. Крестьяне подчеркнули, что в условиях, когда одна из стратегических отраслей страны борется за выживание, и многие хозяйства стоят на грани банкротства, недопустимо шутить над их проблемами.