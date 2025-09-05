Скандал между "Крестьянским Сеймом" и Latvijas Radio завершился: издевавшиеся над фермерами диджеи готовы отработать прощение
На этой неделе в Латвии разгорелся конфликт между организацией "Крестьянский Сейм" (Zemnieku Saeima) и ведущими утренней программы "Citi rīti" на Latvijas Radio 5. Поводом стала реакция радиоведущих на новость о тяжелой ситуации в сельскохозяйственной отрасли, которую фермеры восприняли как насмешку.
Скандал начался с того, что два молодых ведущих государственного Latvijas Radio 5, обсуждая бедственное положение в сельском хозяйстве Латвии, использовали достаточно печальные новости как повод для шуток, сарказма и смеха. В последовавшем за этим обращении "Крестьянский Сейм" резко раскритиковала поведение представителей общественного радио. Крестьяне подчеркнули, что в условиях, когда одна из стратегических отраслей страны борется за выживание, и многие хозяйства стоят на грани банкротства, недопустимо шутить над их проблемами.
В заявлении "Крестьянского Сейма" было отмечено, что нынешний кризис в сельском хозяйстве носит катастрофический характер и может повлиять на всю экономику Латвии: вырастут цены на продукты, снизятся налоговые поступления, а часть фермерских хозяйств просто не выживет. Организация также напомнила, что ведущие общественного радио получают зарплаты за счет налогоплательщиков, среди которых фермеры занимают важное место.
Председатель правления объединения Юрис Лаздиньш даже предложил своеобразный обмен ролями: сам он готов выйти в эфир радио, а ведущим — Мартиньшу Паберзису и Янису Петерсону — предложил поработать в поле, чтобы на собственном опыте почувствовать, насколько тяжела крестьянская работа.
Спустя несколько часов ситуация изменилась. Ведущие Latvijas Radio 5 публично извинились в эфире, а Юрис Лаздиньш сообщил, что организация принимает эти извинения. Более того, радиоведущие согласились на приглашение провести один день в хозяйстве, чтобы познакомиться с реальной повседневной жизнью фермеров. Хозяйство Bračas готово принять молодых людей и доверить им часть работ.
"Хотя эмоции у всех были сильные, теперь нужно вернуться к спокойной работе. Нам ясно, что о нашей повседневности нужно рассказывать больше и объяснять молодежи, как продукты попадают на стол", — отметил Юрис Лаздиньш.